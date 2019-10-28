印度庆屠妖节燃放鞭炮 空气指标陷入“非常不健康”等级

（早报讯）印度昨天庆祝屠妖节，家家户户燃放鞭炮后，首都空气品质指标再次陷入“非常不健康”等级。新德里市政府计划11月4日到15日再采行车辆限行政策。

中央社报道，驻新德里美国大使馆的侦测，德里星期一（28日）上午的空气品质指标达到286，属于“非常不健康”的水准。这意味人们如果在外呼吸，将对健康产生不良影响，引发包括咳嗽、痰多及呼吸道相关症状。

南德里德瓦卡区（Dwarka）上午10时的空气品质指标更一度达到788的“危险”等级，对人体健康产生严重影响。根据印度国家空气品质指标公布的数据，德里上午多数地区的空气品质指标都在300以上，属于“非常不良”等级。

印度空气品质及天气预测与研究系统机构（SAFAR）在声明中指出，今天凌晨1时到6时的空气污染最大来源还是施放鞭炮与烟火，而邻省农民燃烧残梗等农业废弃物对空气品质的影响属于中等范围。

SAFAR表示，根据卫星图，国家首都区邻省旁遮普省（Punjab）和哈雅纳省（Haryana）的火点在过去48小时中增加超过一倍，从1200个火点增加到2700个火点。

虽然印度最高法院日前下令只准许施放两种拥有政府绿色标章的绿色环保鞭炮和烟火，但有商家私下坦承，根本没有真的绿色环保鞭炮和烟火可以贩售，都只是包装套上所谓的政府绿色标章而已。

为控制空污，新德里市政府决定11月4日到15日再度实施单双号车辆限行，以减少车辆废气排放。