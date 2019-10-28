印狮航空难一周年 美议员促波音作出答复

（早报讯）明天（29日）是印尼狮航737 MAX客机坠毁的周年纪念日，美国议员表示，在“99.9%的美国公众”和决策者确信客机是安全的之前，波音该机型客机不会复飞。

路透社报道，围绕分别来自印尼狮航和埃航的波音737MAX客机相继坠毁事故，美国参院负责审查两起空难的小组负责人表示，在“99.9%的美国公众”和决策者确信客机是安全的之前，波音该机型客机不会复飞。据悉，波音公司首席执行长米伦伯格将连续两天出席听证会。

10月29日是印尼狮航737 MAX客机坠毁的周年纪念日。此前，有多份报告发现，波音在设计737 MAX客机时，没有充分考虑飞行员应该如何应对驾驶舱紧急情况。

据报道，美国联邦航空管理局已经花了数月时间，对波音提交的关于关键安全系统软件的升级和培训、以及系统变化等进行评估。但报道称，预计最早要到12月才可能让这架飞机复飞。

美国参院商业委员会主席、共和党参议员威克说，“除非99.9%的美国公众和政策制定者相信，它（737 MAX客机）是绝对安全的，否则这架飞机不会复飞。”

威克称，他还计划在推进调查期间，加强波音与美国联邦航空管理局的沟通，并在听证会期间加强“监管机构与制造商之间的关系”。