法总统同意延长英国脱欧期限至1月31日

（早报讯）一名法国官员称，法总统马克龙将同意延长英国脱欧期限至1月31日。

彭博社报道，这位不愿透露姓名的官员说，马克龙已经同意将英国脱欧期限推迟到1月31日。在其他欧盟成员国已支持延迟脱欧的情况下，法国的同意为欧盟外交人员周一（28日）在布鲁塞尔举行会谈期间签署延期协议铺平道路。

据报道，被考虑的草案包括一项选择，即如果双方能批准脱欧协议，英国则可以选择在11月30日或12月31日提前脱欧。

在英国首相约翰逊寻求提早大选以打破英国政治僵局之际，三个月的脱欧延期将为他争取更多时间。约翰逊两次寻求提前大选均受挫，他指责反对派拒绝按照本月签署的脱欧协议草案支持他脱离欧盟的议程是在“绑架”英国。

英国下议院28日料将就提前大选动议进行投票，约翰逊似乎不太可能取胜。

工党领袖科尔宾周日重申，除非完全排除无协议脱欧的可能性，否则他不会支持政府在12月12日举行大选的提议。他还指出，这需要的不仅仅是欧盟允许英国脱欧延期三个月的保证。工党的立场表明，约翰逊将无法争取到他在议会所需的三分之二多数。

尽管如此，这位法国官员说，在与约翰逊对话后，马克龙相信英国提前大选的可能性越来越大。马克龙上周五阻止了欧盟将英国脱欧推迟三个月的尝试，坚持将脱欧延期一个月至11月30日。