丹绒比艾国席补选：国阵没宣布候选人

（早报讯）柔佛笨珍丹绒比艾国会议席补选将在本周末（11月2日）提名。希盟及国阵原本预定今天（28日）下午宣布候选人。希盟一如所料的宣布由土著团结党丹绒比艾区部主席卡敏上阵，国阵则出乎意料的并未宣布候选人。

国阵及巫统主席阿末扎希周一在巫统笨珍区部推介国阵丹绒比艾补选竞选中心时表示：“今天没有宣布候选人。”结果引起台下议论纷纷。阿末扎希说，他将授权给国阵及巫统柔佛州主席主席哈斯尼，在适当时机才宣布候选人。换言之，国阵还有四天时间敲定候选人。

分析员认为，这次补选国阵颇有胜算，因此马华前丹绒比艾区国会议员黄日昇，以及巫统丹绒比艾区部主席杰菲里丁都极力争取出线。阿末扎希若无法在提名前摆平此事而导致当地巫统与马华互扯后腿，希盟就有可能坐收渔人之利。

此外，土团党主席慕尤丁周二正式宣布，土团党丹绒比艾区部主席卡敏将代表希盟参加丹绒比艾国席补选。66岁的卡敏是土生土长的龟咯人。他是商人、建筑工程师及宗教师。他去年全国大选时，代表希盟上阵笨珍国会议席，但以833票败给巫统候选人阿末玛斯兰。

这次补选预料将出现三角战。除了希盟与国阵，前国阵成员党民政党上周宣布将在周二宣布候选人。该党内部盛传，候选人将是来自柔佛的副总秘书温蒂。38岁的华印混血儿温蒂是一名执业律师。丹绒比艾国会议席补选将在16日投票。