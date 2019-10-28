杜特尔特将下放执法权给副总统 “让她试试看”

（早报讯）菲律宾总统杜特尔特扫毒战频频遭副总统罗贝多批评，杜特尔特反驳将下放执法权给她，时间约6个月。他说，“让我们看看她能否做到。她觉得她比较聪明？她应该试试看”。

路透社报道，副总统罗贝多（Leni Robredo）日前呼吁杜特尔特应允许联合国调查菲律宾国内的扫毒战，并指当局的扫毒战“明显行不通”。在菲律宾，菲总统与副总统由人民分别投票选出，罗贝多和前总统艾奎诺三世属自由党，与杜特尔特为不同阵营。

杜特尔特星期一（28日）在总统府发表演讲时说：“我将把执行法律的权力交给副总统。我将给她约6个月。”他表示，罗贝多欠缺法律知识，才会说些“瞎话”。他说，“让我们看看她能否做到。她觉得她比较聪明？她应该试试看。”

目前尚不清楚杜特尔特的提议是否具有讽刺意味，但杜特尔特表示，他将通过总统府致信罗贝多告知她这项决定。杜特尔特总统府发言人并没有立即回应有关这种权力移交是否有法律依据的询问。

据报道，罗贝多星期天（27日）澄清，她只是呼吁当局重新评估扫毒战手法，“没有说它应该停止”。

联合国人权理事会7月决议，将对菲国扫毒战发表全面性报告，但马尼拉当局表态，不会允许联合国人员来菲调查。根据菲国官方数据，杜特尔特上任三年多来，扫毒战造成至少5500名涉毒嫌犯身亡。