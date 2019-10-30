调查：逾半数美青少年每天“刷”网络视频

（早报讯）美国浏览网络视频的青少年在过去四年增加超过一倍，逾半数青少年每天浏览网络视频。这一调查结果引起研究者的担忧并呼吁加强监管。

美国非营利机构“常识媒体”对1677名8至18岁美国青少年所做的网络调查显示，56%的8至12岁儿童及69%的13至18岁少年每天浏览网络视频。2015年调查时，这一比例分别为24%和34%。

从时长来看，两个年龄段的青少年每天浏览网络视频的平均时长，均从四年前的大约半小时上升到如今的将近一小时。

调查发现，美国青少年每天总体屏幕时间较四年前变化不大，其中8至12岁儿童为4小时44分，13至18岁少年为7小时22分，不包括使用电子设备做功课、读书或听音乐等。美国青少年的屏幕时间主要是看视频和玩游戏，但他们观看常规电视节目时间减少了。

调查报告说，这一代青少年正迅速地从传统电视节目转移到网络流媒体上，他们通过智能手机、平板电脑或者笔记本电脑浏览网络视频内容。“常识媒体”研究部门负责人罗布对这一趋势表示担忧。他认为，浏览网络视频对有些儿童来说就像呼吸一样重要，因此家长在筛选视频内容方面面临很大压力。

新华社报道，调查显示，视频分享网站YouTube是美国8到12岁儿童最常浏览的平台，虽然YouTube专为13岁以下人群开发了“YouTube儿童”网站，但只有23%的儿童表示会浏览儿童版YouTube。YouTube对这次调查结果作出回应，重申YouTube平台只适用于13岁及以上人群浏览，并表示公司正在反思其应对儿童及家庭受众的方式，会在未来数月公布相关细节。