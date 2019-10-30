国阵正式宣布黄日昇出战丹绒比艾

（早报讯）马来西亚反对派国阵正式宣布，将丹绒比艾国会议席补选交由马华推举的候选人黄日昇上阵。这是马华去年下野后首次参加补选，这场补选也因此将至少有三方人马角逐。

柔佛州国阵及巫统主席哈斯尼周三晚间在丹绒比艾国阵竞选行动室，正式宣布马华副总秘书黄日昇是国阵候选人。在场的国阵领袖包括马华总会长魏家祥、署理会长马汉顺、总秘书张盛闻及巫统丹绒比艾区部主席拿督杰弗里丁等。

杰弗里丁据传之前也极力争取成为候选人，以测试巫统与伊党合作的效应。国阵主席阿末扎希周一在巫统笨珍区部推介竞选机制时，出乎意料的并未宣布候选人而引起议论。国阵领袖周二下午达致协议，由马华丹绒比艾区会主席黄日昇再度上阵。

黄日昇在2008年与2013年两届大选都顺利当选丹绒比艾区国会议员。不过他去年大选以524票之差，败给土著团结党候选人莫哈末法力。

前国阵成员党民政党周二宣布副总秘书温蒂将参加丹绒比艾补选。这是民政党去年退出国阵后参与的第一场补选。土著团结党周一已宣布由丹绒比艾区部主席卡敏参选。若所有候选人都顺利提名，这场补选将出现三角战。

丹绒比艾补选将在本周末提名，11月16日投票。根据截至9月23日的选民册，这次有资格投票的选民有5万2986人，其中马来选民占57%、华族42%，印度族及其他族群1%。