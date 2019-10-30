国阵正式宣布黄日昇出战丹绒比艾

文 / 苏俊翔

发布 / 2019年10月30日 9:42 PM

国阵周三晚间正式宣布由前丹绒比艾区国会议员黄日昇参加这个国会议席的补选。（档案照）

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（早报讯）马来西亚反对派国阵正式宣布，将丹绒比艾国会议席补选交由马华推举的候选人黄日昇上阵。这是马华去年下野后首次参加补选，这场补选也因此将至少有三方人马角逐。

柔佛州国阵及巫统主席哈斯尼周三晚间在丹绒比艾国阵竞选行动室，正式宣布马华副总秘书黄日昇是国阵候选人。在场的国阵领袖包括马华总会长魏家祥、署理会长马汉顺、总秘书张盛闻及巫统丹绒比艾区部主席拿督杰弗里丁等。

杰弗里丁据传之前也极力争取成为候选人，以测试巫统与伊党合作的效应。国阵主席阿末扎希周一在巫统笨珍区部推介竞选机制时，出乎意料的并未宣布候选人而引起议论。国阵领袖周二下午达致协议，由马华丹绒比艾区会主席黄日昇再度上阵。

黄日昇在2008年与2013年两届大选都顺利当选丹绒比艾区国会议员。不过他去年大选以524票之差，败给土著团结党候选人莫哈末法力。

前国阵成员党民政党周二宣布副总秘书温蒂将参加丹绒比艾补选。这是民政党去年退出国阵后参与的第一场补选。土著团结党周一已宣布由丹绒比艾区部主席卡敏参选。若所有候选人都顺利提名，这场补选将出现三角战。

丹绒比艾补选将在本周末提名，11月16日投票。根据截至9月23日的选民册，这次有资格投票的选民有5万2986人，其中马来选民占57%、华族42%，印度族及其他族群1%。

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