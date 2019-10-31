美联储今年第三次降息

（早报讯）美国联邦储备委员会宣布降息25个基点到1.5%至1.75%的水平。这是美联储今年以来第三次降息，符合市场预期。

美联储星期三（30日）发表声明，9月份以来的信息显示，美国经济活动保持温和扩张，家庭支出增长强劲，但企业固定资产投资和出口仍然疲软。

声明说，考虑到全球形势对美国经济前景的影响和温和的通胀压力，美联储决定将联邦基金利率目标区间下调25个基点，但美国经济前景仍面临不确定性。美联储在评估合适利率路径的同时，将继续观察未来形势对美国经济前景的影响。

美联储主席鲍威尔在新闻发布会上表示，目前美联储的货币政策立场可能是合适的，但如果未来经济数据导致美联储对美国经济前景评估出现实质性变化，美联储将采取相应行动。

彭博社报道，蒙特利尔银行资本市场高级经济学家珍妮弗·李表示，“鲍威尔的讲话预示美联储一段时间内将按兵不动，直到美联储对前景的展望发生了改变，我认为鲍威尔依然是很乐观的，特别是居民消费领域。在我看来，美联储对迄今所采取的措施相当放心。”

美联储宣布利率决定后，美国国债走弱，十年期国债收益率从1.80％略升至1.81％。美股小幅上涨，美元走高。交易员下调了美联储在12月连续第四次降息的预期。

利率声明措辞的调整表明，决策者准备维持利率不变一段时间，以评估过去三次降息对经济的影响。尽管较低的利率并不能解决不确定的贸易状况，但失业率持续下降，消费者支出强劲，抵押贷款利率下降推动了住房市场复苏。

鲍威尔说：“消费者是真正推动美国经济增长的因素。总的来看，我们认为经济在今年的逆风中保持住了韧性”。