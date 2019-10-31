美国防部发布突袭IS首领画面

（早报讯）美国国防部召开记者会，发布突袭伊斯兰国首领巴格达迪的画面，并证实巴格达迪遗体已经海葬。

中央社报道，美军中央司令部司令麦肯锡（Frank McKenzie）星期三（30日）召开记者会，对外说明美军突击巴格达迪行动细节，并公布多段解密影片与照片。

他在记者会上表示，这项突袭行动规划已久。他于25日向国防部高层进行简报，并在总统特朗普的批准下执行。

突袭行动特别小组在距离土耳其边境约4英里（6.4公里）的叙利亚伊德利布省一个独立建筑物发动攻击。麦肯锡认为，巴格达迪会躲在这个非伊斯兰国控制下的区域，目的在避人耳目。

麦肯锡指出，美军机靠近这栋建筑物时，遭到地面反击，但他认为这些人不是伊斯兰国成员。突袭小组随后包围这栋建筑物，并要求内部人员投降。美军拘捕并随后释放非军事人员，也给予人道待遇，其中有11名儿童。

不过，麦肯锡也表示，约有五名伊斯兰国成员并未投降，仍继续与美军交火。这四名女性与一名男性随后遭到美军突袭部队击毙。

美军一开始将逮到的巴格达迪安置于建筑物的一条隧道内，但他随后引爆炸弹，连同另外两名儿童，全遭炸死。

麦肯锡指出，在巴格达迪死亡后，突袭部队清除隧道，并进行DNA测试，证实确实是巴格达迪本人后，美军依据武装冲突法将他的遗体海葬。

麦肯锡也透露，行动中受伤的军犬是在追捕巴格达迪时，因为接触到电缆而受伤。他指，军犬已经于特种部队服役四年，曾参与约50项任务。

特朗普已经对外公开这隻军犬照片，但名字仍列入机密。