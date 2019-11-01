英智库：化石燃料不减 抗暖化目标难达

（早报讯）监督工业的英国智库组织“碳追踪”表示，全球最大几家石油及天然气公司必须于2040年前大幅削减超过三分之一产量，温室气体排放量才能控制在巴黎气候协定规划的目标内。

法新社报道，总部位于英国的碳追踪组织（Carbon Tracker）表示，由于石油及天然气产量无法抑制地增加，目前主要能源企业的温室气体排放速度可能在数十年内导致全球碳预算超支。碳预算意指分阶段订定温室气体排放量的上限额度。

签署于2015年的巴黎气候协定要各国合力限制全球升温幅度“远低”于摄氏2度，并尽可能控制在摄氏1.5度的安全上限。

为了达到目标，全球必须大幅减少温室气体排放，因为二氧化碳会以已知且可预测的速度造成全球暖化，科学家可计算地球的碳预算，预想一系列升温的可能发展。

该组织估计，以目前温室气体排放速度来说，要控制升温在摄氏1.5度内的碳预算将于13年后超支，且排放量每年仍在增加；要控制升温在1.75度之内的碳预算会在24年后超支，而全球最优秀的科学家们认为1.75度的升温已经很不安全。

碳追踪资深石油及天然气分析师葛兰特说：“在任何全球暖化的特定程度下释出任何碳都是要有限制的；这意味，如果我们要在巴黎气候协定或任何气候目标之下获得好结果，化石燃料产量必须缩减。”