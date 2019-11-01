澳大利亚房地产市场回暖 10月房价涨幅四年来最大

（早报讯）据澳洲网报道，随着10月澳大利亚出现了四年多以来的最大房价上涨，房地产市场势头强劲。澳大利亚房地产研究机构CoreLogic最新的房价指数报告显示，10月澳大利亚平均房价上涨1.2%。这已经是连续第四个月实现房价上涨。

中国新闻社引述报道说，澳大利亚最大的房地产市场悉尼与墨尔本再次成为最大的赢家。墨尔本的平均房价上涨了2.3%，悉尼也上涨了1.7%。珀斯是唯一经历房价下跌的首府城市，平均房价下跌了0.4%。

对此，CoreLogic研究主管劳利斯指出，一系列因素导致了墨尔本与悉尼房价上涨更为强劲。

“劳动力市场状况趋紧，以及相较其他首府城市更强劲的人口增长，再加上自上世纪50年代以来，最低抵押贷款利率的刺激作用，并改善了获得信贷的机会。”劳利斯称，“伴随着房屋价格上涨的趋势，销售活动也在增加。尽管每年的结算销售量仍比十年平均水平低约17%，但自6月以来，买家活动一直呈明显的上升趋势。”

尽管自6月以来，澳大利亚的房地产市场开始回暖，但澳大利亚的房价依然低于顶峰时期。虽然自6月以来，房价共计上涨了5.7%，但依然难以弥补在过去十个月中逾8%的跌幅。

对此，劳利斯表示，其他首府城市的房价表现喜忧参半，但主要还是以上涨为主。季度数据显示，墨尔本与悉尼的房价已上涨了5%以上，在堪培拉上涨2.4%、布里斯班上涨1.1%与霍巴特上涨1%的表现上，存在差距。

虽然阿德莱德的季度房价涨幅仅有0.1%，但依然是去年低以来表现最好的一个季度。

值得一提的是，虽然全澳的买家数量增多，但新登记待售的房屋数量仍远低于12个月前，已跌落至接近全球金融危机的水平。

“几年来一直缺乏新房源，这可能导致希望出售房屋的房主需求有所抑制。”劳利斯称。劳利斯指出，待售房屋库存不足可能反映了持续的不确定性和信心不足，“消费者信心指数一直呈下降趋势，澳大利亚家庭通过低利率设定来了解澳大利亚经济的潜在疲软”。