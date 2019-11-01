美国10月就业增长表现远超预期

（早报讯）美国10月份就业增长表现出人意料韧性，非农就业人口录得增加12.8万人，远超预期的增加8.9万人，前值增加13.6万人；美国10月失业率录得3.6%，与预期持平，前值为3.5%。

彭博社报道，美国之前几个月就业数据被大幅向上修正，不禁使人寄希望于尽管商业投资疲软并且贸易局势紧张，但劳动力市场可以推动消费者继续支出并延长创纪录的经济扩张期。

根据美国劳工部周五（1日）公布的数据，10月份非农就业人数增加12.8万人，9月份的数据被向上修正为增加18万人。10月份的数据远远超过了彭博调查得出的8.5万人的预测中值。

在10月份，罢工导致汽车制造业就业减少4.16万人，另外有2万人离开了临时的人口普查岗位。

失业率从半个世纪低点上升到3.6%。平均时薪较上年同期增长3%，与预期相符，并且9月份的数据也向上修正，不过10月份的环比增幅0.2%略低于预期。

该报告证实了美联储对就业市场的“强势”描述，并强化了美联储周三发出的将在三次降息后暂停的信号。在企业对固定资产投资保持谨慎的环境下，就业和工资的稳固增长将有助于推动经济增长以及美国总统特朗普谋求在2020年竞选连任。

就业增长主要来自休闲、酒店餐饮、教育、医疗保健服务、专业及商业服务。建筑和金融领域就业也有增加。甚至零售业就业也在连续七次下降之后，一年多来首次实现连续两个月增长。