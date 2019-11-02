名牌古董行李箱 乌克兰夫妻用作鸡饲料箱

（早报讯）乌克兰一对夫妻无名牌概念，竟然用路易威登（Louis Vuitton）的箱子来装喂鸡饲料，而且已用了十多年，直到亲戚告诉他们这个箱子很值钱。夫妇俩才将皮箱捐给博物馆，经过验证，皮箱应该是在1880年代生产，价格高达1万1000美元（近1万4946新元）。

《星岛日报》报道，亚历山夫妻（Aleksandr and Aleksandra Sokhranych）夫妇住在乌克兰东部的小村庄，他们觉得，这个行李箱的防潮效果很好。经验证确定行李箱的价值后，夫妻俩把箱捐给了博物馆。现在他们改用大铁桶来装鸡饲料。

博物馆馆长布拉克（Maksim Bulakh）说，“已经请LV专卖店进行真伪验证，确定皮箱是正品，价值1万1000美元。”皮箱至今已有130年的历史，如果可以了解皮箱背后的故事，价格可能会再往上涨。

布拉克认为，箱子可能是1880年时，俄罗斯皇家列车出轨意外所留下的，当时约有30人死亡，亚历山的祖辈参与了救援工作，乘客为表感谢，以行李箱相赠。他补充道，另外一个可能是，那是第二次大战时期，苏联士兵得自德国纳粹分子的战利品。

由于其历史悠久，拍卖价可能会高过以往LV古董箱逾10万美元（约13.59万新元）的拍卖价。