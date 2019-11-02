世贸裁定中国可对49亿元美国商品征收关税

（早报讯）世界贸易组织（WTO）周五（1日）裁定，由于美国政府未能遵守裁决取消对中国的反倾销税，中国每年可以对最高达36亿美元（约49亿新元）的美国商品征收关税。

中通社报道，由三名仲裁人员组成的一个小组表示，中国出口商每年遭受了35.79亿美元的损失。中国现在可以申请世贸组织批准，对同等价值的美国商品征收报复性关税。世贸组织解释说，回应的范围符合中国由美国关税所造成的损失。

2018年9月，中国向世贸组织发起诉讼，称由于美国未能按照世贸组织的裁决取消对部分中国商品的关税，中国出口商每年遭受了70.43亿美元的损失。中国因此要求将对美国商品的关税壁垒提高到同等水平。

由于特朗普政府否认这一数额，该案件被提交至仲裁。此案涉及从中国进口的机械、电子、轻工业、金属和矿产等产品。美国认定这些商品以低于公允价值被倾销到美国。

针对世贸组织的这一最新裁决结果，美国称感到失望。美国贸易代表办公室发表声明称，这个三人组成的仲裁专家组作出的裁决“夸大了美国反倾销关税措施对中国的影响程度”，幷补充说华盛顿认为世贸组织“不具有经济分析基础”。

美方官员表示，特朗普政府将在美国政府内部以及涉及利益相关者之间积极磋商如何应对这一仲裁结果。然而，这位官员表示，此案不会对中美正在进行的贸易谈判产生影响。