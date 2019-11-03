美国指马国是恐怖组织的“来源及中转站”

（早报讯）马来西亚近年来不断加大力度反恐，但美国政府仍认为，马国仍是伊斯兰国组织等恐怖组织的“来源及中转站”。马国昨天承认这种说法，并强调“2012年国家安全罪行（特别措施）法令”等反恐法律的重要性。

美国国务院上周五发布的《2018年恐怖主义报告》（简称《报告》）表示，马国去年并未出现任何与恐怖组织伊斯兰国组织（伊国组织，IS）有关的袭击，但马国仍是伊国组织、菲南阿布沙耶夫、卡伊达和回教祈祷团等恐怖组织的来源、中转站及目的地。

《报告》表示，遭土耳其驱逐出境的疑似伊国组织支持者，以及计划去菲南支持当地恐怖组织者，都以马国作为中转站。《报告》提到马国去年发生多起与恐怖主义有关的事件，这些事件都发生在沙巴东部水域。

这包括去年8月一起企图绑架案、两名印度尼西亚籍渔民9月在仙本那岸外遭绑架并遭勒索100万美元、两名绑架者9月在沙巴古达海域遭马国军警击毙，以及三名马国人12月5日遭绑架。马国去年也在沙巴逮捕约20名涉恐嫌犯。

《报告》也肯定马国的反恐努力。“马国监督、逮捕、驱逐及审讯疑似恐怖组织支持者。马国也与美国及其他政府合作，加强机场及苏禄海域的边境保安，打击恐怖分子在社交媒体互通信息，同时加强对恐怖分子的检控。”