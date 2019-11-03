俄总理指美国不断努力增强于东南亚影响力

（早报讯）俄罗斯总理梅德韦杰夫认为，美国最近一直在努力增强其在东南亚的影响力，包括推动“自由与开放的印太地区”的概念，但这个举措违反了亚细安的基本原则，可能会削弱其地位。

中通社报道，梅德韦杰夫星期日（3日）在亚细安投资峰会和东亚峰会前夕接受《曼谷邮报》采访时作上述表示。

他说：“最近，我们注意到美国试图增加其在东南亚的影响力。包括通过推动‘自由开放的印太地区’概念。美国人计划用这一战略取代过去惯用的亚太合作。我们支持维护以亚细安为基础建立的有效的国家间关系体系，多年来，该体系的有效性已得到证明。”

梅德韦杰夫还表示，美国的倡议是对亚细安国家的严重挑战，因为它可能会削弱亚细安的地位，使其失去在解决地区安全问题上的关键角色地位,违背了亚细安的基本原则。

美国国防部今年6月1日发布印太战略报告，称美国是一个太平洋国家，印太地区是其重点关注地区。文件全面阐述了五角大楼在印度洋-太平洋地区的整体战略中的作用。

作为一份实施文件，该报告明确了适用于该地区的美国国防战略，并强调了盟国和合作伙伴在实现所谓印太地区“共同愿景”中的作用。报告称，美国在印太地区拥有天然的、持久的利益，美国将继续加强在印太地区的活动和部署。