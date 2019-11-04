传刘特佐获塞浦路斯庇护

（早报讯）“一个马来西亚发展有限公司”弊案关键人物刘特佐日前传出获得某国庇护后，塞浦路斯媒体随即指刘特佐四年前已经入籍，并在那里兴建一座价值500万欧元（约757万新元）的别墅。

维权网站“砂拉越报告”引述塞浦路斯希腊语日报《公民报》（Politis）报道指出，刘特佐是在2015年9月来到塞浦路斯。他在塞岛东岸城市法马古斯塔（Famagusta）商洽如何透过投资入籍塞浦路斯时，当局开出的条件是在塞浦路斯银行存入500万欧元长达三年，以及购买至少50万欧元的房子。

报道说，刘特佐在2015年9月23日透过一家全球护照和居留权公司Henley & Partners以500万欧元价格买下在法马古斯塔南方城镇圣纳帕（Ayia Napa）一座还未完工的别墅。报道指刘特佐随即获准入籍塞浦路斯并取得护照。“当时刘特佐尚未由于一马丑闻而被通缉。国际刑警组织一年后才发出红色通报。”

报道并未说明刘特佐过后是否曾回到塞浦路斯，或是否曾使用塞浦路斯护照或是否曾在上述别墅居住。报道指Henley & Partners并未回应此事。据报道，Henley & Partners公司也曾为刘特佐取得圣基茨和尼维斯的国籍与护照，但因一马丑闻导致刘特佐的圣基茨和尼维斯护照在2018年6月被当地政府通过国际刑警组织取消了。

刘特佐的发言人上周五（1日）告诉法新社：“刘特佐今年8月获得庇护。他是按联合国《世界人权宣言》和《欧洲人权公约》的原则行事。”