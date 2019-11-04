马警察总长：逮捕淡虎恐嫌是防患未然

（早报讯）马来西亚警察总长阿都哈密强调，警方是掌握情报及证据后才逮捕12名涉嫌淡米尔之虎恐怖组织活动的嫌犯。他说，警方这么做是为了杜绝这个恐怖组织在马国崛起。

阿都哈密告诉《大都会日报》，警方是掌握确凿证据后才采取行动，并在完成调查后提控所有嫌犯。他说，副检察司提控嫌犯也间接证实这些人涉嫌支持淡虎恐怖组织。“马国至今未发生恐怖分子大规模囤积军火或随意发动袭击等事件。但当局发现这些落网者支持恐怖活动，这也是他们被捕及提控的原因。”他强调，警方这么做是防患未然。

警方政治部反恐组10月10日开始在全国各地陆续逮捕上述疑似涉及淡米尔之虎（LTTE，淡虎）活动的嫌犯。被捕者包括来自民主行动党的马六甲州行政议员（州内阁部长）沙米纳丹、森美兰州龙城区州议员古纳、马六甲州绿色工艺机构总执行长占德鲁，以及马六甲历史城市政厅市议员苏烈斯。

警方的逮捕行动引起民行党不满，双方已经舌战近一个月。民行党秘书长林冠英星期日（3日）出席该党柔佛州大会时表示，美国国务院上周五发布的《2018年恐怖主义报告》指马国是多个回教极端组织的来源、中转站与目的地，但完全没提到淡虎。他说，淡虎组织是警方逮捕多人后才引起关注。

林冠英表示，他相信马国并没有淡虎组织，伊国组织、阿布沙耶夫、卡伊达组织和回教祈祷团等极端组织才是确实活跃的恐怖组织。他希望警方能出面解释。阿都哈密上述说法相信就是回应林冠英的谈话。



