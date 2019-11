(早报讯)美国总统特朗普弹劾调查的首份闭门听证会记录副本,周一(4日)对外公布。

美国前驻乌克兰大使约万诺维奇和国务院前高级顾问麦金利,在众议院外交事务委员会、情报委员会与监督委员会的听证会上作证时均指出,特朗普利用国务院来实现他在国内的政治目的,并且警告这将损害国家利益。

约万诺维奇在听证会上表示,她看到特朗普与乌克兰总统泽连斯基的通电记录,发现特朗普称她为“麻烦人物”(bad news),还说“她将面对一些后果”(She's going to go through some things)。约万诺维奇说:“我非常震惊,他的话令我很不安。”

约万诺维奇后来受到保守派媒体和特朗普亲信的攻击,被质疑她对特朗普的忠诚,最终还遭到撤换。

麦金利告诉众议院委员会,他曾三次促请国务卿蓬佩奥维护约万诺维奇,但却不得要领。他也对特朗普政府似乎“利用美国驻外使节来实现其国内的政治目的”感到担忧。

周一公布的弹劾调查证词副本,是美国众议院委员会对外公开的第一份弹劾调查记录。