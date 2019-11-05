疑似中国男子持假炸弹闯槟城豪宅“拿回我们的钱”

（早报讯）三名疑似中国籍的男子声称被非法集资团伙恩必爱（MBI）骗财，竟带著假炸弹并持刀闯入槟城甘密山一所豪宅并挟持屋内的男子，希望讨回血汗钱。遭挟持者是MBI创办人张誉发的儿子。

三名男子最终留下两颗疑似土制炸弹后逃走。警方调查后证实炸弹没有火药，因此是假炸弹。但警方仍按程序漏夜引爆以策安全。

槟城东北警区主任仄再马尼周二发布声明表示，涉案的三名嫌犯疑似中国籍男子。他们周一晚间7时许潜入案发地点，一名嫌犯持刀挟持28岁男事主张依明（译音），另一人则以华语说：“我们只要拿回我们的钱。”

嫌犯指责事主的父亲欺骗许多MBI投资者。事主解释，他只是沃克酒店的董事经理，并未协助父亲处理投资事务。但嫌犯毫不理会事主的说法。

仄再马尼表示，事主过后找到机会向司机求救，三名嫌犯于是跳上汽车离开，并将两颗“炸弹”留在现场。警方已经援引刑事法典企图谋杀条文及军火法令调查此案。

一批声称来自中国的投资者今年5月在槟城多处拉横幅控诉MBI诈骗。MBI在中国被指以投资“虚拟货币”理财为幌子，拉人头发展成员缴纳入门费后，组成层级关系，展开传销违法活动，拥有会员三万多人。

马来西亚国家银行（央行）也曾指MBI涉及的外汇及虚拟货币等投资计划属非法集资活动，并将它列入金融消费者警示名单。MBI过后也遭被贸消部取缔，当局也援引反洗黑钱及反恐融资法令冻结MBI及另一公司Mface的1.77亿令吉（约5800万新元）资金。