旅行社起诉阿兹敏追讨33万令吉

文 / 苏俊翔

发布 / 2019年11月5日 10:10 PM

更新 / 2019年11月5日 10:32 PM

阿兹敏（前排右五）与希山慕丁（前排右六）两家人去年底同游摩洛哥而引起关注。如今却传出旅行社想阿兹敏追讨摩洛哥之行的旅费。（互联网）

字体大小:

（早报讯）马来西亚经济事务部长阿兹敏今年中卷入“男男性爱视频”事件后，如今又遭一家旅行社起诉并追讨33万令吉（约11万新元）旅费。

据“当今大马”引述诉状报道，马国旅行社“YHA Travel & Tours”周一入禀法庭。根据诉状，YHA旅行社今年8月和9月致函阿兹敏，要求付清32万8901令吉欠款，但却一直没收到钱。

诉状指这笔欠款是阿兹敏和家人去年底的摩洛哥之旅，以及他今年5月到沙巴山打根的行程。这笔款项包括为阿兹敏及其家人、朋友和政府部门职员预定机票和酒店的费用。

YHA旅行社表示，阿兹敏是20年的老客户，双方过去从没有任何纠纷，因此旅行社过去都会代垫机票等款项，阿兹敏或其代表也都在三、四个月内清还。“当今大马”已寻求阿兹敏办公室回应。

阿兹敏上述摩洛哥之旅当时还引起议论。这是因为阿兹敏的长子阿米尔去年12月30日在推特上传一张阿兹敏与希山慕丁两家人在摩洛哥“大团圆”的照片。

阿兹敏也是公正党署理主席，他当时与公正党主席安华正为公正党最高理事会受委名单而闹意见。巫统当时经历去年大选后几个月的退党潮及闹分裂后，党内传出希山慕丁派系准备与土团党合作，全力阻止安华接棒当首相，同时不反对阿兹敏接任首相。阿兹敏与安华关系当时开始紧张之际，阿米尔突然上传这张照片，因此引发各种揣测。

LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息

热词

网友评论