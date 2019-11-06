九名美国人墨西哥遇袭丧命 特朗普呼吁对贩毒集团“开战”

（早报讯）针对美国人在墨西哥遇袭的事件，美国总统特朗普呼吁对贩毒集团“开战”，并表示会向墨西哥提供协助，但遭到墨西哥总统回绝。

4日中午，两辆搭载平民的越野车行驶至墨西哥北部奇瓦瓦（Chihuahua）与索诺拉（Sonora）两个州交界处的莫拉农场（Rancho de la Mora）地区，遭当地毒贩和土匪袭击。事故造成九人死亡、多人受伤，受害者相信是美国摩门教徒家族成员。九名死者中有三名成人和六名儿童。

特朗普星期二（5日）推文说：“如果墨西哥需要或要求协助扫除这些怪物，美国随时准备出手，我们愿意而且能够迅速有效介入并完成工作。”

特朗普说：“墨西哥是时候在美国的帮助下向贩毒集团开战并把他们从地表清除了。我们只需要你们伟大的新总统一个电话就行！”

他表示，墨西哥总统奥夫拉多尔把打击贩毒集团列为重大议题，“但是这些集团这么庞大又有势力，有时需要一支军队才能击败这样一支大军”。

据报道，奥夫拉多尔较早前表示会致电特朗普，针对在墨西哥遭袭击而丧命的美国公民一事进行商讨。

奥夫拉多尔说，他会与特朗普商讨双方在安全方面的合作，但前提是美国必须尊重墨西哥的主权。他也认为，这类事件不须要外国的介入，拒绝了特朗普要打击贩毒集团的提议。