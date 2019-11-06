菲副总统接受杜特尔特任命肃毒委员会主席提议

（早报讯）菲律宾副总统罗布雷多周三接受了总统杜特尔特（Rodrigo Duterte）让她在菲残酷的毒品战争中发挥带头作用，担任肃毒委员会联合主席的提议。

据报道，罗布雷多（Leni Robredo）日前在接受媒体采访时呼吁杜特尔特应允许联合国调查菲律宾国内的扫毒战，并指当局的扫毒战“明显行不通”。杜特尔特疑不满扫毒战频频遭罗布雷多批评，上周一（10月28日）在总统府发表演讲时提议将执行法律的权力交给副总统。

本月5日，杜特尔特的发言人巴尼洛发表声明说，杜特尔特决定任命罗布雷多为一跨部门肃毒委员会的联合主席，并强调这一安排绝对没有嘲讽或瞧不起罗布雷多之意。巴尼洛还说，杜特尔特已指示各部门为罗布雷多提供支持。

路透社报道，罗布雷多星期三（6日）在新闻发布会上说：“即使我们可以说这项提议是在搞政治，而旗下的代理机构不会服从于我。即使他们尽一切确保我做任何事情都不会成功，但我也会承担一切。因为如果我能够挽救至少一个无辜的生命，我的原则和内心就会告诉我，我应该尝试一下。”

据报道，罗布雷多一些政治盟友曾建议她不要担任这个职位，并说这是确保她失败的陷阱。

在菲律宾，总统与副总统由人民分别投票选出，罗布雷多和前总统阿基诺三世属自由党，与杜特尔特为不同阵营。