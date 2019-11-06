美第三季生产率近四年来首次下滑

（早报讯）美国第三季度生产率出现近四年来的首次下降，劳动力成本加速增长，表明今年早些时候生产率的提高更多是暂时现象。

彭博社报道，美国劳工部周三（6日）公布，非农企业生产率第三季度折合成年率下降0.3%。彭博调查的经济学家的平均预估为上升0.9%。第二季度生产率被向上修正为增长2.5%。单位劳动成本上升3.6%，第二季度为上升2.4%。

生产率下降的原因是产出增加了2.1%，但工作时间也增加了2.4%。劳工部表示，个体工作者对本季度工作时数的增加做出了“异常巨大的贡献”，这些特殊数据可能比更广泛的劳动力人口波动更大。

该报告部分还反映经济增长在本季度放缓，引发了对去年生效的减税政策的质疑，迹象显示该减税政策没有给商业投资带来提振，如今其提升生产率的能力也令人感到怀疑。

季度数字通常波动较大。但是在2009年开始的经济扩张过程中，生产率的增长一直较弱，该数据可能代表在经历了上半年相对强劲的表现之后，生产率放缓的趋势回归。

与去年同期相比，生产率增长了1.4%，低于上年同期的1.8%升幅。单位劳动力成本同比增长3.1%，是2014年初以来最快速度。这可能表明劳动力市场紧俏正在推高企业薪资成本。