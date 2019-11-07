谷歌成立独立委员会调查公司高级官员

（早报讯）谷歌母公司Alphabet成立独立委员会，聘请律师事务所，调查公司高级官员对员工性骚扰事件。

彭博社报道，Alphabet Inc董事会目前正在调查该公司如何处理针对某些高管的性骚扰和不当行为的指控。

Alphabet周三（6日）在一封电邮声明中说：“正如公开法庭文件中所描述，Alphabet董事会在2019年初成立了一个特别诉讼独立委员会，调查相关股东在过去工作场所行为不当的各种诉讼和索赔要求。”

去年8月，前谷歌法务部员工布莱克在网上刊文，谈到自己与首席法务官德鲁蒙德的关系。布莱克指两人于2004年开始约会，后来还生了一个男孩。

面对指控，Alphabet保持沉默，只提供一份来自德鲁蒙德否认指控的简短声明。德鲁蒙德在声明中说：“除了布莱克之外，我从未与谷歌、Alphabet其他任何人有染，任何此类暗示都是不真实的。”

但是，美国消费者新闻与商业频道（CNBC）在今年9月份报道指德鲁蒙德与36岁的谷歌员工迪克森约会，后来两人在劳工节周末结婚。迪克森不是德鲁蒙德的下属。

德鲁蒙德是谷歌首位外部法律顾问，2012年正式加入谷歌，担任首席法务官、企业发展副总裁，2015年他成为Alphabet首席法务官、高级副总裁。

在职其间，他所领导的团队负责公共政策、并购、公共关系和传播相关事宜，另外，在Alphabet投资分支GV和和Capital G内他也担任要职。

据称，德鲁蒙德是Alphabet薪水最高的高管之一，该公司去年给他的薪酬达4700万元。他在本周抛售价值2700万美元（3673万新元）的股票。