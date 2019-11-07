波音前工程师爆料 787客机氧气系统存问题

（早报讯）美国波音公司前质量控制工程师爆料称，波音旗下787“梦幻客机”的氧气系统存在问题，若机舱突然减压，乘客可能缺氧。波音公司否认了他的指控，并表示所有的飞机都是按照最高的安全和质量标准制造的。

英国广播公司报道，曾任波音质量控制工程师的巴奈特表示，他曾安排波音研发部门所做的测试显示，300个氧气系统中有75个故障，即占多达四分之一的氧气系统可能出现故障，在需要时可能无法工作。

巴奈特表示，尽管客机突然减压事件很少见，但确实会发生。在2018年4月，一架西南航空公司的飞机被损坏的引擎碎片击中后，一扇窗户炸开。一名坐在窗户旁边的乘客受了重伤，后来死亡。但是，其他乘客却能够依靠紧急氧气供应，并没有受伤。

巴奈特声称，因波音公司急于生产，组装过程很匆忙，即使质量不及格的一些零件也被故意安装在飞机上。巴奈特试图进一步调查此事，但遭到了波音管理层的阻挠。

巴奈特2017年向美国联邦航空管理局抱怨称，没有人采取任何行动来解决这个问题。然而，FAA表示，它无法证实这一说法，因为波音公司当时曾表示正在处理这一问题。

波音公司对巴奈特的说法予以否认，不过承认在2017时，曾发现供货商提供的一些氧气瓶未能正常运作，但已被移除。据悉，巴奈特在波音工作了32年，直到2017年3月因健康理由退休。