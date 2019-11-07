优步自动驾驶汽车撞死人 调查指软件存缺陷

（早报讯）私召车公司优步一辆自动驾驶测试汽车去年3月酿车祸，致死一名路人。美国国家运输安全委员会最新发布的初步调查报告显示，优步涉事车辆的自动驾驶软件存在几处设计缺陷，包括不能识别乱穿马路的行人等。

新华社报道，优步公司一辆配备自动驾驶功能的汽车2018年3月18日夜间在亚利桑那州坦佩市测试时发生交通事故，导致一名49岁女性行人死亡。当地警方表示，车祸发生时，涉事车辆正处于自动驾驶模式，车内配有一名安全操作员。

报告认为，导致事故的主要原因是优步自动驾驶系统无法应对在人行横道以外出现的行人。自动驾驶系统数据显示，车辆雷达在碰撞发生前大约六秒时观测到这名推着自行车穿过马路的行人，当时汽车时速69公里，软件反复将其识别为不明物体、车辆、自行车等。

报告显示，碰撞前1.3秒，自动驾驶软件才判断出需紧急制动以避免碰撞。然而，优步设定的自动驾驶系统无法启动紧急制动，只能由安全操作员手动采取制动措施，且自动驾驶系统不能向安全操作员发出警报。车内的安全操作员在碰撞前不到一秒，才掌控方向盘进行干预，碰撞后近一秒安全操作员才进行紧急刹车。

事故发生后，优步公司暂停了所有测试，对软件进行更新后于当年12月恢复了测试。美国家运输安全委员会说，优步更新软件后对这场事故的模拟测试显示，系统可在碰撞前四秒半发现乱穿马路的行人，并在碰撞前四秒开始制动。

报告显示，2016年9月到2018年3月间，优步自动驾驶系统造成37次碰撞事故。美国家运输安全委员会将在11月19日召开会议并发布一份正式报告，详述事故过程和责任，并向联邦政府提出对自动驾驶的管理建议。