不满政府未兑现加薪承诺 拉脱维亚医护人员示威

（早报讯）数千名医生、护士等聚集在拉脱维亚首都里加（Riga）国会大厦前举行抗议示威，要求调高他们的薪资。这是该国逾10年以来的最大规模示威活动。

当地警方表示，包括病患在内超过5000人参与这场抗议活动。抗议现场有棺材和各种标语，上头写着“为健康团结”、“我只想做一份工作”、“病患支持医生和护士”等口号。

拉脱维亚健康与社会照顾工作人员工会是示威活动的主办方，工会谴责国会议员计划明年为自己加薪，却背弃长期经费不足医护人员加薪的承诺。工会理事长柯利斯说：“我们绝不容许医疗保健体系再次挨饿。”

部分医生也参与抗议并重新安排作业，今天只执行紧急手术和照顾急诊病患。

参与抗议的一名医生佛曼尼斯在发给媒体的声明中说：“拉脱维亚公立医院医生的平均月薪仅介于1000欧元到3000欧元（约1500新元至4500新元）间。”

他又说：“我白天在一间医院上班，晚上还加班开救护车，有时还利用休假到学校授课……这些工作加起来，我每个月薪资还不到3000欧元，我该怎么养家呢？”

国会议员去年表决通过要为几乎所有公立医疗保健体系员工加薪，但如今却说他们无法在2020年国家预算中找到所需资金。

抗议人士指出，人口仅190万人的拉脱维亚在2020年国家预算首度超过100亿欧元，较今年预算增加了7亿欧元，但是新年度预算没有改善医疗保健从业人员薪资的空间，但国会议员和部会首长却计划明年调高他们自身的薪资，还分别拨款补助各政党。