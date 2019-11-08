粮农组织：气候友好型技术利于解决粮食损失和浪费

（早报讯）联合国粮食及农业组织总干事屈冬玉指出，国际合作以及创新、气候友好型技术对解决全球粮食损失和浪费问题至关重要。每年，全球损失和浪费的粮食总计达13亿吨。

联合国新闻中心报道，《关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书》第31次缔约方会议于11月4日至8日在粮农组织总部罗马举行，屈冬玉在会上讲话时说：“《蒙特利尔议定书》不仅是一项有利于修复臭氧层的环境方面的成功的协议，还有助于抗击气候变化，它也在保护食物链方面发挥着重要的作用。”

粮农组织说，全世界生产的所有粮食中约有三分之一损失或浪费掉。粮食损失主要发生在发展中国家，在这些国家仍有8.21亿人长期营养不良，粮食损失同时也给气候变化带来影响。

屈冬玉指出，全球每年有近8％的温室气体排放由粮食损失和浪费造成，从而加剧了气候变化。这不仅危害环境，且不利农民的收入。

屈冬玉还说，农业活动造成的塑料污染是另一大挑战，特别是在食品包装和食品冷链过程中的塑料污染。

粮农组织指出，减少并管理破坏臭氧层的甲基溴气体的使用已成为该组织为支持《蒙特利尔议定书》而采取的举措之一。甲基溴于1991年列入《蒙特利尔议定书》的受管制物质清单。

《蒙特利尔议定书》于1987年在加拿大蒙特利尔签署，1989年生效，旨在通过逐步淘汰消耗臭氧层的化学物质来保护地球的臭氧层。该国际协议使得冰箱、空调等诸多产品中使用的臭氧消耗化学品逐步减少了99%。2019年1月1日，《蒙特利尔议定书基加利修正案》生效。通过逐步减少强效温室气体氢氟碳化合物的使用，该《修正案》有望在继续保护臭氧层的同时，在本世纪末避免全球升温0.4℃。