丹绒比艾补选：地下赌盘对希盟“放”5000票

（早报讯）备受全国关注的柔佛笨珍丹绒比艾国席补选竞选期今天进入第七天。素有“非法民调”之称的地下赌盘看好国阵候选人黄日昇能胜出，因此对希盟放约5000张票。这表示下注买黄日昇胜出者，必须要黄日昇胜出的多数票超过5000张才能得到彩金。不过这种说法引起国阵不满。

据《东方日报》报道，地下赌场在选举前开赌盘已是公开秘密。赌风一般会在候选人提名后吹起。目前随着选情日趋白热化，使地下赌盘的下注情况更热烈。

据报道，上述赌盘也反映目前希盟在丹绒比艾补选的选情并不乐观。当地华族选民表示，这主要因为不少华族选民不满希盟的施政表现，也不满希盟无法兑现大选前的承诺，更不满希盟政府允许“马来人尊严大会”出现敏感的种族言论。

报道指出，根据过去经验，这些非法赌盘或多或少都会左右选情。坊间曾传出，曾经发生一些本来可高票胜出的候选人，由于赌盘而拉低多数票。也有下注者为了赢钱而把票投给特定候选人等情况。国阵因此不满上述赌盘指黄日昇将以超过5000票胜出的消息。当地也有人认为这可能是借赌盘影响选情。

丹绒比艾国席补选虽然出现六角战，但它其实是国阵的马华候选人黄日昇，与希盟土著团结党候选人卡敏两人之争。这也是巫统与伊党正式结盟的第一场补选，对当地未来政治走势具有指标意义。