苹果信用卡被指性别歧视 高盛遭监管调查

（早报讯）苹果公司与投资银行高盛（Goldman Sachs）今年8月合作推出的苹果信用卡（Apple Card），被指在决定客户赊账限额（credit limit）时存在性别歧视，华尔街监管机构介入调查。

丹麦籍科技企业家大卫•汉森（David Heinemeier Hansson）日前在社交媒体平台推特发了一系列推文指，尽管妻子的信用评分比他高，但他得到的赊账限额是妻子的20倍，无论怎么向银行上诉要求调高妻子的赊账额度都没用。

汉森没有透露他和妻子具体的收入相关信息，但表示他们是联名提交纳税申报单的。

汉森的推文引起热议，连苹果公司共同创始人史蒂夫·沃兹尼亚克（Steve Wozniak）也回复说，他遇到同样的情况，尽管银行账号和资产是与妻子联名拥有，自己得到的赊账限额却是妻子的10倍。

纽约州金融服务管理局将针对高盛的行为进行调查。

该局发文告表示：“我们将展开调查，以确定这是否违反了纽约州的法律，并确保所有消费者能不分性别得到平等对待。任何有意或无意导致歧视妇女或其他受保护阶层的演算法（algorithm）都违反了纽约法律。

高盛发言人则说：“我们的信贷决定是基于客户的信誉，而非性别、种族、年龄、性取向或法律禁止的任何其他依据。”