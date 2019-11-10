德国发现肠道干细胞受损后的自愈机制

（早报讯）肠道干细胞负责肠壁的恢复再生，但干细胞本身也有可能受感染损伤。德国一项新研究日前揭示了这种情况下的人体自愈机制，有望为治疗急慢性肠道炎症提供新思路。

新华社报道，通常情况下，当肠壁细胞受损发炎时，位于肠黏膜深处的肠道干细胞便会加速增殖，产生子细胞替代受损的肠壁细胞，恢复肠道的屏障保护功能。但如果肠道干细胞自身也受到感染会怎样呢？来自德国柏林沙里泰大学医院和马克斯·普朗克研究所的研究人员发现，此时直接位于受损肠壁细胞层下的肌肉细胞会起到关键作用。

研究人员日前在英国期刊《自然·通讯》上发表文章报告说，他们通过动物实验发现，位于受损肠壁细胞层下的肌肉细胞能在干细胞功能受损时释放一种名为R-spondin 3的信号传导蛋白，让其余的健康细胞承担起干细胞的任务，增殖产生子细胞，修复受损区域组织。

领导这项研究的沙里泰大学医院肝病学与肠胃病学专家米夏埃尔·西加尔表示，这个结果表明人体在正常的肠道干细胞修复机制失灵时，还会启动“紧急预案”。但如果“紧急预案”不能顺利进行，严重的肠道炎症甚至会威胁生命。所以在临床上看到有些肠道炎症会很快治愈，而有些却会转为慢性的复杂病症。

西加尔指出：“如果我们能找到激活这种肠道紧急自愈机制的方法，也许会对治疗肠道疾病产生积极影响。”