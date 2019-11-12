马国水务部长：卖给新加坡生水价格太便宜

（早报讯）马来西亚水务、土地及天然资源部长希维尔说，马国以每千加仑三分令吉（约一分新元）的价格卖生水给新加坡，这样的价格便宜得太不合理。

希维尔今天在国会答询时说，中国卖生水给香港是每千加仑14.5令吉、卖给澳门是6.8令吉、卖给台湾金门县是5.8令吉，土耳其卖给塞浦路斯则是10.37令吉。

希维尔说，即使彭亨卖水给雪兰莪，每千加仑也要0.46令吉、柔佛卖水给马六甲则是0.5令吉。他认为，卖给新加坡的生水价格因此必须检讨。他说，内阁已经同意由水务、土地及天然资源部、外交部和总检察署一起与新加坡谈判此事。

他说，当局正研究有关拨款兴建水管从霹雳输水到槟城、彭亨输水往柔佛、以及柔佛北部输水到柔南等建议。

首相马哈迪自去年5月大选再次出任首相以来，多次重提要检讨新马水供协定，并多次指马国如今仍以当年的价格卖水给新加坡“很荒谬”。

新加坡外交部长维文今年3月在国会强调，新加坡在水供课题上采取明确和一贯的立场，即新马双方都必须充分遵守1962年水供协定的条款。

根据1962年新马水供协定，双方在协定签署25年后可重新检讨协定条款，但马方在1987年选择不调整水价，因此失去检讨水价的权利。新加坡长久以来的不变立场是，任何一方不能单方面修改协定条款。