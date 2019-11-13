玻利维亚前总统抵墨西哥城接受政治庇护

（早报讯）玻利维亚前总统莫拉莱斯抵达墨西哥首都墨西哥城，接受墨方提供的政治庇护。

新华社报道，日前被指在大选中造假而辞职的莫拉莱斯，12日上午与日前辞职的玻利维亚副总统加西亚等人搭乘一架墨西哥军方飞机抵达墨西哥城国际机场。墨西哥外长埃布拉德等官员在机场迎接。

莫拉莱斯在机场表示，感谢墨西哥政府为他提供政治庇护。他列举玻利维亚日前发生的一系列暴力事件，指责一些团体的行为“不尊重生命，更不尊重祖国”。他还表示，自己辞职是希望“避免发生更多流血和冲突事件”。

墨西哥媒体报道，这架飞机往返“十分曲折”，曾多次向沿途相关国家发出进入领空和补给燃料的申请却遭到拒绝。飞机返回墨西哥时不得不绕道经停巴拉圭进行燃料补给。

10月20日，玻利维亚举行总统和议会选举。官方投票结果显示，莫拉莱斯可在第一轮选举中直接胜出，但反对派指控莫拉莱斯阵营舞弊，拒绝承认选举结果。

美洲国家组织11月10日公布的报告说，此次大选中存在伪造签名等造假行为，建议玻利维亚废除大选结果，重新举行大选。反对党要求莫拉莱斯立即辞职，玻利维亚武装部队总司令和警察总司令也分别发表声明要求莫拉莱斯辞职。

迫于各方压力，莫拉莱斯10日宣布辞职。墨西哥政府表示愿为莫拉莱斯提供政治庇护。