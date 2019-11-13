特朗普再次抨击美联储不推出负利率 伤害美国经济

（早报讯）美国总统特朗普再次抨击美联储“降息速度过慢”，指美联储不照搬其他国家同行的做法推出负利率，对美国经济造成了伤害。

特朗普星期二（12日）在纽约经济俱乐部发表演讲，批评美联储“对降低利率犹豫不决”，并指责美联储限制了美国经济和股市的增长。

特朗普指出，自他当选以来，标准普尔500指数上涨了45%以上，道琼斯工业股票平均价格指数上涨了50%以上，纳斯达克综合指数上涨了60%。但特朗普声称，如果不是美联储不配合，这些数字可能会更高。他说：“如果美联储与政府配合，我可以向你们保证，这些数字可能会再增加25%。”

特朗普在批评美联储之际还说出一句耐人寻味的话：“我们都会犯错误，不是吗？虽然不常，但偶尔会犯错误”。目前尚不清楚特朗普指的“错误”是什么：是他选择提名鲍威尔领导美联储，还是鲍威尔更喜欢的货币政策路线？

特朗普认为，美联储应该继续降息，使美国在全球市场上更具竞争力。

据报道，美联储上个月实施了今年第三次降息，以保护经济免受贸易不确定性和全球经济增长疲软的影响，同时暗示除非前景恶化，否则降息将暂停。美联储的基准利率目前处于1.5%到1.75%的目标范围内，按历史标准衡量较低，但高于实施负利率的日本和欧元区。