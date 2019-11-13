美航天局为昵称“天涯海角”小天体正式命名

（早报讯）美国航天局周一（11日）将太阳系边缘柯伊伯带一颗小天体正式命名为“阿罗科斯”（Arrokoth）。这个编号为2014 MU69的小天体此前一直被昵称为“天涯海角”。

今年1月1日，美国“新视野”号探测器从距“阿罗科斯”仅3500公里处飞过，完成人类探测史上最遥远的一次星际“邂逅”。当时，这颗最早被哈勃望远镜发现的小天体距太阳大约65亿公里，比冥王星还远约16亿公里。

“阿罗科斯”来源于美洲原住民波瓦坦人所说的阿尔贡金语中的“天空”一词。

运行哈勃望远镜和“新视野”号的团队都在马里兰州，而波瓦坦人聚居的切萨皮克湾地区也部分位于马里兰州。美航天局行星科学部主任格莱兹说，“阿罗科斯”象征了美国切萨皮克湾地区原住民的力量和耐力，他们的传统将指引人们探索宇宙起源的意义。

此前，“天涯海角”（英文表述“UItima Thule”）这一临时名称曾引起争议。去年3月美国《新闻周刊》一篇报道称纳粹曾用这个词语命名所谓的高等“雅利安人”起源地。一些媒体认为这个名称会引发纳粹相关联想。

新华社报道，今年5月，“新视野”号任务团队在美国《科学》杂志上发表了“阿罗科斯”的最新研究成果。这颗总长约36公里的小天体是由两个球体连接构成，较大球体扁平，较小球体呈圆形。这个小天体的颜色比冥王星更红，是迄今人类探测器造访的太阳系颜色最红的天体。