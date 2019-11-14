美联储主席鲍威尔：要了解中国经济“非常困难”

美联储主席鲍威尔说，很难知道中国经济正在发生什么，中国的去杠杆行动是导致全球增长放缓的原因之一。

据彭博社报道，鲍威尔周三（11月13日）在华盛顿的国会联合经济委员会作证时称：“很难了解中国”，“你可以读到所有你想读的内容，可以随时访问那儿，尽管如此，对我而言，我仍然觉得要想真正了解中国经济的运作方式很难。”

旧金山联储行长戴利（Mary Daly）周三晚些时候也附和了鲍威尔的说法，称很难了解这个全球第二大经济体放缓的原因。她在旧金山接受彭博电视采访时说，很难分析出中国经济放缓在多大程度上是因为它正在从两位数增速自然过渡到一个更稳定的增长阶段，又在多大程度上是因为出现了像欧洲那样的周期性下滑或者减速。

这些评论凸显出美国决策者评估海外风险所面临的挑战，他们已经暗示在今年降息三次之后对当前的货币政策立场感到满意。中国经济三季度增长了6%，是1990年代初以来的最慢增速。

鲍威尔还指出中国经济日趋成熟，认为中国领导人正在设法管控经济高速增长三十年后迎来的长期下滑。不过他也指出，北京促增长的力度没有金融危机后那么大。

鲍威尔对联合经济委员会说道，“面对当前形势，他们没有采取大规模的刺激措施”，“他们更加谨慎小心。正如我确定你们所知道的那样，他们正在开展去杠杆行动，已经进行了一两年，并且还没有真正后退，至少在试图遏制债务的增长。顺便说一下，这也是导致全球增长放缓的原因之一。”

鲍威尔在回应共和党参议员科顿（Tom Cotton）的提问时做了上述表态。科顿提到了北大光华管理学院金融学教授佩蒂斯（Michael Pettis）的一项研究，研究认为中国经济增长的速度比官方报告得要慢。鲍威尔说他很清楚这项研究。