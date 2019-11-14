弹劾案证人爆料 特朗普曾问乌克兰调查拜登状况

（早报讯）美国国会针对总统特朗普“通乌门”弹劾调查的公开听证13日展开，证人驻乌克兰大使泰勒首度透露，有官员听到特朗普问起乌克兰对他政敌拜登进行调查的状况。这正是弹劾案的关键。

台湾中央通讯社报道，联邦众议院情报委员会展开对特朗普弹劾调查的历史性公开听证会后，泰勒（William Taylor）在作证时揭露这项引人注目新资讯，针对白宫意图施压乌克兰调查民主党总统参选人拜登（Joe Biden）提出严厉指控。

特朗普被控在7月25日与乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskiy）通电话时，施压要乌克兰政府调查可能成为他竞选连任对手的拜登，以及拜登在乌克兰一家能源公司任职的儿子亨特（Hunter Biden）。这起丑闻引起民主党国会议员发动弹劾调查。

民主党指控特朗普滥用职权，扣住美国对乌克兰的军事援助，藉此施压泽连斯基调查拜登父子的黑资料。泰勒指出，特朗普给人的感觉是他关心对自己对手的调查更胜美国与乌克兰的关係。

泰勒说，一位大使馆官员最近告诉他，在特朗普打了那通争议电话的次日，那位馆员与美国驻欧洲联盟大使桑德兰（Gordon Sondland）开会时，桑德兰曾致电特朗普，可以听到特朗普在电话中问到有关“调查”状况如何，而桑德兰回答“乌克兰方面准备进行了”。

他又说，那位馆员在他们通话结束后问起桑德兰，特朗普对乌克兰有何想法，“桑德兰大使回答说，特朗普总统比较关心对拜登的调查”。

泰勒作证时也表示，他反对把美国提供乌克兰军事援助与乌克兰调查拜登父子挂钩。他说：“扣住（对他国）安全援助换取对方在美国国内政治活动上给予协助，是种疯狂作法。我当时这么认为，如今还是一样。”

他也说，特朗普的私人律师朱利安尼（Rudy Giuliani）透过“非正规管道”，促使乌克兰调查拜登父子，而这种非正规行动破坏了美国的正式外交政策。