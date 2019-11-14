受贸易战冲击 日本第三季GDP增速创一年最慢

（早报讯）日本第三季经济增速为一年来最慢，因中美贸易战以及全球需求疲软打击出口，决策者依然面临加大财政和货币刺激以提振脆弱经济复苏的压力。

路透社报道，民间消费增长也较前季降温，令日本央行的看法笼罩疑云。日本央行原本认为，内需强劲将抵消不断加剧的全球性风险带来的冲击。

日本政府周四公布初值数据显示，第三季国内生产总值（GDP）环比年率为增长0.2%，较第二季修正值增长1.8%大幅放缓。这不及市场预估中值的成长0.8%，而且是去年7-9月萎缩2.0%以来的最低增幅。

该疲弱数据可能让议员们拉高分贝要求政府扩大财政支出以支撑经济。该多人担心10月调高消费税将打击经济。

数据显示，7-9月民间消费增长0.4%，增幅较前季的0.6%放缓。

第三季资本支出增长0.9%，较前季加速，这是经济中罕见的亮点。

数据显示，外部需求给GDP增长率拖累了0.2个百分点，内部需求对GDP增长的贡献为0.2个百分点。

内阁府的数据显示，第三季GDP较前季增加0.1%，增幅小于0.2%的预估中值。

目前日本政府正打算编制一套刺激措施方案救灾，因应救灾及保护经济抵御日益加大的全球风险。

日本央行上月维持货币政策稳定，但暗示准备维持甚或调降已然很低的利率，以支撑脆弱的经济。