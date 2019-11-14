美国制造业协会疑遭中国黑客攻击

（早报讯）据两名知情人士说，在今年早些时候中国与美国加强贸易谈判的时候，疑似中国黑客闯入了一个美国制造商行业组织。该组织对总统特朗普的贸易政策发挥了影响。

路透社引述这两位消息人士称，全美制造业协会(National Association of Manufacturers，简称NAM)在今年夏季遭到黑客攻击，并聘请了一家网络安全公司帮助调查。目前尚不清楚哪些数据被盗，该公司认定攻击来自中国。

他们说，攻击行动使用了以前与中国知名黑客组织有关联的工具和技术，这家网络安全公司据此做出了上述判断。消息人士没有透露该公司的名称。

对美国一个有影响的行业协会的内部电脑网络发动黑客攻击，说明中国竭力试图在贸易战中占据优势。

发言人艾琳·史翠特（Erin Streeter）说，考虑到NAM的知名度，“我们知道我们是网络攻击的目标。我们发现了与某些公司系统有关的可疑活动，并对此事进行了调查。”

她补充说，NAM的网络目前是安全的。白宫未回应置评请求。中国驻华盛顿大使馆没有立即对置评请求进行答复。

这两位消息人士和另一位知情人士称，在今年夏天特朗普与NAM总裁杰伊·蒂蒙斯（Jay Timmons）会晤前后，疑似中国黑客加大了信息窃取的力度。

其中一位知情人士说，此事发生后不久，美中两国政府官员就可能达成的协议内容展开了一轮正式谈判。