朝鲜就韩美联合军演发警告 加大对美施压

（早报讯）朝鲜周三扬言，如果美国按计划与韩国举行联合军演，朝鲜将会予以回击，加大了对美国政府的施压力度。朝鲜以年底为限，要求美国采取弹性态度。

路透社报道，朝鲜国务委员会在声明中称，对任何威胁到国家主权与安全的行为予以反击，“这是自卫权”。但声明未作具体阐述。

该委员会由朝鲜最高领导人金正恩任委员长，其发布声明的举动十分罕见。

美国上周表示，定于下月举行的美韩联合空军演习规模将比前几次演习缩小。

一名朝鲜高级外交官上周也指责美韩联合空军演习是对朝美会谈“泼下冷水”。朝鲜政府反对美韩联合军演，视其为入侵朝鲜的预演。

朝鲜在最近的声明中表示，已经采取措施平复美方的担忧，但美国未能给予同等回应，令朝方“感到受背叛”。

美国国务院回应记者置评要求时，并未提及下个月的军演，但一位发言人士提到了金正恩与美国总统特朗普在2018年6月于新加坡首次会面时达成的协议。

她说：“特朗普总统仍致力于推进在新加坡作出的承诺，转变两国间的关系、建立持久和平、并完成无核化。”

美国国防部长埃斯珀（Mark Esper）表示，如果对促进以外交手段解决问题有帮助，那么他对美国在朝鲜半岛的军事活动作出新的调整持开放态度。外交人士正努力推动重启与朝鲜之间已陷入停滞的和平努力。

埃斯珀没有预测他最终是会“增加还是减少”此类军事活动。

埃斯珀没有详细说明那些活动可能会予以调整，但也不排除进一步缩减美韩军事演习的可能。特朗普去年曾下令缩小联合军演规模。