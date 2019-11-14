世卫组织启动胰岛素预认证 应对糖尿病

（早报讯）11月14日是联合国糖尿病日。世界卫生组织13日宣布启动一项人胰岛素预认证试点规划，希望以此增加国际市场上有质量保证的胰岛素产品的供给，扩大中低收入国家糖尿病治疗的覆盖面。

新华社报道，据世卫组织估算，目前全球需要胰岛素的2型糖尿病患者约有6500万，但其中只有半数能够获得这一药物，原因主要是胰岛素价格高昂，而所有1型糖尿病患者都需要胰岛素才能继续生存。世卫组织在联合国糖尿病日来临之时宣布启动这一规划，旨在应对全球日益上升的糖尿病负担。

这一试点规划将在未来两年内通过评价人胰岛素产品来确保其质量、安全性和功效，进而扩大现有优质药物的储备。对于全球疫苗免疫联盟、联合国儿童基金会等国际采购机构以及越来越多的国家而言，这种评价和预认证还能起到指导作用，让它们以较低价格批量购买相关产品。

世卫组织助理总干事玛丽安杰拉·西芒说，对来自更多公司的产品进行预认证有望促进公平竞争，并确保能在所有国家更稳定地供应优质胰岛素。

糖尿病有两种主要类型：1型和2型。1型糖尿病患者通常不能自己分泌胰岛素，需要注射胰岛素来维持生命。2型糖尿病最为常见，患者通常自己能分泌胰岛素，但不能产生足够的胰岛素或无法有效利用。用于治疗糖尿病的胰岛素发现于约100年前，并自1977年《世卫组织基本药物清单》发表以来一直在列。尽管供应充足，胰岛素的价格目前仍是大多数中低收入国家的糖尿病治疗障碍。世卫组织于2016年至2019年从4个大洲24个国家收集的数据显示，只有61%的医疗机构提供人胰岛素，13%的医疗机构提供胰岛素类似物。

据世卫组织统计，目前全球糖尿病患者在4.2亿以上，糖尿病已成为全球第七大死亡原因，也是导致心脏病发作、中风、肾衰竭、失明、下肢截除等并发症的主因。