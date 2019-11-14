面簿打假 2019年移除54亿个假账号

（早报讯）社交网站公司面簿今年来已移除约54亿个假账号，显示面簿持续对抗社群网站上的错误讯息与操纵现象。而各国政府要求提供用户资料的件数，今年上半年增加16%，达12万8617件。

台湾中央通讯社报道，网路出现愈来愈多建立假账号的企图，面簿表示已加强防御力因应，通常这类帐号在设立几分钟内就被移除了。

面簿公司（Facebook Inc.）在最新透明化报告中指出：“我们的侦测能力已有所改善，阻挡企图建立假账号与滥用帐号的能力也提升。”

“我们可估计出，每一天，我们透过这些侦测系统，防止了数百万次想建立假账号的企图。”

面簿确信，今年第2季与第3季，在全球各地的活跃用户中，假账号约占5%。所谓假账号，即伪装某个不存在的个人或实体所建立的帐号。

详细报告也显示，各国政府要求面簿提供用户资料的件数创新高，今年上半年增加16%，达12万8617件。其中以来自美国政府的要求件数最多，其后是印度、英国、德国与法国。

报告显示，面簿接获美国5万741件要求提供有关8万2461个帐号的资料，其中约有2/3是在禁止面簿让用户知情的情况下要求调阅。

对此最新数字，面簿副总顾问桑德贝（Chris Sonderby）在网上贴文说：“我们接到每一件政府要求提供帐号资料，总会详加审视，确定那是合法合理的要求…这是千真万确，无论是哪一个政府所提要求。”