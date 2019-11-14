民调：特朗普在佐治亚州落后于民主党人

（早报讯）根据《亚特兰大宪法报》和佐治亚大学公共与国际事务学院周三发布的民调，美国总统特朗普在佐治亚州支持率落后于乔·拜登和其他竞争对手。

彭博社报道，根据民调，如果在大选中对决，拜登将以51%对43%战胜特朗普。2020年其他领先竞争者战胜特朗普的优势则略小：伯尼·桑德斯是48%对44%，伊丽莎白·沃伦是47%对44%，皮特·布蒂吉格是46%对43%，卡马拉·哈里斯则是45%对44%。该调查的误差为正负3个百分点；调查于10月30日至11月8日进行。

两党都将佐治亚州视为明年大选的竞争州。无论是谁获得民主党提名，民调都对特朗普绝对不利：佐治亚州选民对特朗普的反对率为54%，支持率为44%。独立派人士在特朗普的看法上基本偏向民主党。独立派人士多数支持弹劾调查，60%不认可特朗普的表现。

上个月退出角逐的俄亥俄州民主党众议员蒂姆·莱恩表明支持拜登。他说：“我知道乔将会代言许多被抛在后面的人，”拜登竞选团队发布的莱恩的声明说。“乔知道劳动人民建设了美国，我知道乔将为他们而战。”

由于民调显示支持率不到1%，且未能达到9月和10月辩论的标准，莱恩退出了竞选。他所在的地区（包括扬斯敦）2016年投票给希拉莉。