韩外长或下周访美 谈韩日军情协定

（早报讯）韩国外交部14日宣布，它正在推进长官康京和下周访美会见美国高级别官员的方案。分析指出，美国政府高层最近不断要求韩国与日本续签《韩日军事情报保护协定》（GISOMIA），康京和为了尽量减少协定终止给韩美关系产生的负面影响而准备访美。

韩国联合通讯社报道，若访美成行，康京和将阐明韩国政府终止协定是不得已的选择，并强调此举不会影响韩美关系。韩国政府决定终止军情协定后，康京和曾与美国国务卿蓬佩奥通话并说明韩方立场，蓬佩奥对此表示了失望。

康京和临时推进访美是因为美国加大对韩施压力度要求续签韩日军情协定。上周，美国国务院主管亚太事务的助理国务卿史迪威和国务院主管东亚太事务的副助理国务卿马克·纳珀访韩，呼吁续签军情协定。

本周则由美军高层连日要求韩方续签协定。美军参谋长联席会议主席马克·米利12日会晤日本首相安倍晋三后说，美方希望在军情协定终止前解决该问题。韩美联军司令兼驻韩美军司令罗伯特·艾布拉姆斯12日表示，终止军情协定可能释放我们软弱的错误信号。美国防长马克·埃斯珀13日接受媒体采访时表示，15日他将出席韩美安保会议（SCM），表明美方对此关切，相关争论只会利好朝鲜和中国。

康京和会见美国政府高层阐明韩方立场是否会得到美方理解还是未知数。美国将军情协定视为韩美日合作牵制朝鲜和中国的象征，因此美方认为终止韩日军情协定将有损自身安全利益。康京和还将强调只有日本撤销出口限制措施，韩方才能重新考虑终止决定。

另外，康京和正在积极考虑22-23日在日本出席二十国集团外长会议。若确定出席，她有可能同日本外相茂木敏充就军情协定进行磋商。