德国人寿命缓慢增长 女平均寿命比男长五年

（早报讯）据欧联网援引欧联通讯社报道，近日，德国联邦统计局统计发布的最新社会调查分析数据显示，德国人的寿命正在继续缓慢增长，且在德国不同的联邦州之间寿命长短差异明显，巴符州的平均寿命依然最高。

中国新闻社引述报道说，德国联邦统计局近日发表的调查分析结果，新生儿的预期寿命继续增长，女性平均预期寿命为83.3岁，男性为78.5岁。

调查对2016年至2018年时间段数据分析结果，与2015年至2017年的数据分析对比，德国人均预期寿命增加了0.1岁。这与过去十年来的人均寿命缓慢增长趋势相吻合。

分析指出，德国男性和女性的平均预期寿命差距在逐渐缩小。大约200年前，德国女性比男性平均寿命多6年，而在过去十年里，该数字缩小到了5年。此次调查分析结果这一数字缩小到了4.8岁。

数据显示，德国巴登-符腾堡州的男女性平均寿命依旧最长，女性预期平均寿命为84.1岁，男性为79.7岁。萨尔兰州的女性平均预期寿命最低，只有82.1岁；萨克森-安哈尔特州的男性平均预期寿命只有76.3岁，是德国男性预期寿命最低的地区。

德国男女性预期寿命之间的差距最大的地区是梅克伦堡-前波莫瑞州，男女性预期寿命相差6.4岁；黑森州男女性预期寿命差距最小，只有4.3岁。