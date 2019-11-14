图斯克：英退欧后在国际事务上将沦为“二流角色”

（早报讯）欧洲理事会主席图斯克周三指出，英国离开欧洲联盟后，将会丧失对国际事务的影响力，成为一个“二流角色”。

路透社报道，欧盟是全球最大的贸易区。但支持英国退欧的人称，英国作为全球第五大经济体，退欧将使其不受欧盟规范束缚，并且与美国关系更加靠近，从而实现新的全球地位。

图斯克(Donald Tusk)说，唯有团结一致的欧洲才能够应对自信的中国，并在世界舞台上发挥实际影响力。

图斯克在比利时布鲁日欧洲学院的演说中指出：“我一再听到支持退欧者表示他们希望脱离欧盟，让英国再度走向全球，他们认为唯有走自己的路，才能真正变得伟大。”

图斯克担任欧洲理事会主席已有五年时间，言行在欧洲政坛颇具分量。他说：“但实际情况刚好相反。英国唯有作为统一的欧洲的一部分，才能扮演全球性的角色，我们唯有团结，才有办法同心协力面对世界强权。全世界都知道这一点。”

“我在印度、新西兰、澳大利亚、加拿大与南非都听过类似的说法，也就是英国退欧后将会变成局外人，变成二流角色。”

图斯克再三表示希望英国改变心意、继续留在欧盟。曾经担任波兰总理的图斯克将于12月1日卸下欧洲理事会主席职务，由前比利时首相米歇尔(Charles Michel)接任。