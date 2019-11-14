图斯克：英退欧后在国际事务上将沦为“二流角色”

文 / 李月霞

发布 / 2019年11月14日 4:07 PM

2019年10月18日，欧洲理事会主席图斯克在布鲁塞尔欧洲联盟总部举行的欧洲联盟峰会新闻发布会上讲话。(法新社)

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（早报讯）欧洲理事会主席图斯克周三指出，英国离开欧洲联盟后，将会丧失对国际事务的影响力，成为一个“二流角色”。

路透社报道，欧盟是全球最大的贸易区。但支持英国退欧的人称，英国作为全球第五大经济体，退欧将使其不受欧盟规范束缚，并且与美国关系更加靠近，从而实现新的全球地位。

图斯克(Donald Tusk)说，唯有团结一致的欧洲才能够应对自信的中国，并在世界舞台上发挥实际影响力。

图斯克在比利时布鲁日欧洲学院的演说中指出：“我一再听到支持退欧者表示他们希望脱离欧盟，让英国再度走向全球，他们认为唯有走自己的路，才能真正变得伟大。”

图斯克担任欧洲理事会主席已有五年时间，言行在欧洲政坛颇具分量。他说：“但实际情况刚好相反。英国唯有作为统一的欧洲的一部分，才能扮演全球性的角色，我们唯有团结，才有办法同心协力面对世界强权。全世界都知道这一点。”

“我在印度、新西兰、澳大利亚、加拿大与南非都听过类似的说法，也就是英国退欧后将会变成局外人，变成二流角色。”

图斯克再三表示希望英国改变心意、继续留在欧盟。曾经担任波兰总理的图斯克将于12月1日卸下欧洲理事会主席职务，由前比利时首相米歇尔(Charles Michel)接任。

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