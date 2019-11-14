图斯克向英选民喊话 呼吁勿放弃阻止硬脱欧

（早报讯）即将离任的欧洲理事会主席图斯克向英国选民喊话，呼吁他们要放弃阻止硬脱欧。图斯克还向英国首相约翰逊的对手表示了“含蓄的支持”，呼吁反无协议脱欧派人士在大选前的一个月继续奋斗。

英国广播公司报道，图斯克13日在布鲁日欧洲学院发表演讲时表示，他做了权力范围内的一切，以避免出现“无协议脱欧”的混乱局面；同时允许延期，以期“英国可能改变心意”。

图斯克称，“英国将在一个月后迎来大选，事情还可能有转机吗？……我今天脑海中唯一闪现的词是：‘不要放弃’。”

图斯克还警告称，“脱欧”会导致“大英帝国真正的终结”。他表示，英国只有作为统一的欧洲的一部分，才能在全球发挥作用。离开欧盟以后，英国将成为一个“局外人”，一个“二流玩家”，而主战场将被美国、中国和欧盟所占领。

图斯克承认，向英国选民传递不要放弃阻止“脱欧”的信息是一个非常规的举动。“这是我几个月前不敢说的话，担心因为太过坦率而被解职。”

英国大选倒数一个月，首相约翰逊、反对党工党领袖科尔宾等人都频频出招，希望在12月12日的议会选举中赢得多数席位。约翰逊希望扩大议会优势，以通过他的“脱欧”协议，让英国在明年1月31日成功“脱欧”。工党方面则表示若赢得大选，将与欧盟重新商讨“脱欧”协议，同时不排除留在欧盟的选项。