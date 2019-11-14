蓬佩奥：美国承认玻利维亚临时总统

（早报讯）玻利维亚因总统大选引发的骚乱，美国国务卿蓬佩奥发声明承认临时总统阿涅斯的合法性。对此，前总统莫拉莱斯发文怒斥：“这是一场来自美国的政治经济阴谋。”

据报道，玻利维亚前总统莫拉莱斯本周宣布辞职并接受墨西哥政治庇护后，玻利维亚参议员阿涅斯星期二（12日）宣布担任临时总统。

路透社报道，美国国务卿蓬佩奥13日发声明称，美国承认阿涅斯为该国临时总统。“美国赞许玻利维亚参议员阿涅斯成为临时国家总统，在玻利维亚宪法和《美洲国家组织宪章》的原则之下，她将领导她的国家完成民主过渡。”

对于美国承认玻利维亚临时总统一事，莫拉莱斯当天发文谴责。他在推文中写道，“我们谴责特朗普实际上承认右翼‘自行宣布’政府的决定。在强迫瓜伊多之后，他现在又承认了阿涅斯。国家的政变导致我的玻利维亚兄弟们死去，这是一场来自美国的政治和经济阴谋。”

玻利维亚《理性报》报道，在没有原执政党“争取社会主义运动”参议员与会的情况下，属于反对派民主联盟党的阿涅斯12日先后宣布自己担任参议院议长和临时总统。她表示，将全力维护玻利维亚和平，并尽快举行新的总统大选。

阿涅斯宣誓就职后，玻宪法法院发表公报，承认其就任临时总统符合该国宪法。玻反对派领导人卡马乔一直陪伴阿涅斯左右，反对派议员还没有等她完成宣誓，就向这位“新总统”表示祝贺。

该国武装部队也支持阿涅斯成为临时总统，并宣布愿与之合作。

不过据法新社报道，参加阿涅斯任命会议的参议员并未达到法定人数。对此，莫拉莱斯向媒体表示，阿涅斯在“同谋”的陪伴下，违反法律自封为临时总统是“史上最卑鄙、最邪恶的政变”。