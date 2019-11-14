马国私人司机变匪徒 抢中国籍老板家85名牌包

（早报讯）马来西亚一个中国籍商人的私人司机摇身变成匪徒，抢走老板收藏在家里的85个爱马仕包包。

此案10月初下午发生在吉隆坡大使路一间独立式洋房。

这名中国籍商人专代理爱马仕等名牌包包，顾客源以名媛为主，最贵的包包一个叫价30万令吉（约10万新元），而最便宜也要7000令吉。事发时，这名商人不在家，该名私人司机便与另4名同党以送货之名，把车开入老板家，接着同党下手持巴冷刀制伏保安和园丁，然后入内洗劫。

吉隆坡总警长马兹南周四下午召开记者会说，匪徒分别抢走85个爱马仕包包、10枚金戒指、一条钻石项链、3双耳环、一辆休旅车及手提电脑等物品，导致事主损失710万令吉。

“警方调查发现，25岁的中国籍老板与本地人合伙经营名牌手提袋生意，专门负责向拿汀级顾客推销名牌手提袋。”

他说，36岁主嫌在这名老板家中担任私人司机2年，却因一时贪念聘请印度族劫匪策划行劫，趁老板外出时干案。

他指出，警方调查显示，主嫌为避开嫌疑，事发时并不在场，而是由一名华族男子佯装成递送员送货，再由4名印族男子趁机闯入屋内干案。

他说，警方接获投报后，分别于上个月4、24和26日在首都吉隆坡、森美兰州、雪兰莪州逮捕4名男子包括该名司机，起回81个包包和事主的失车（总值约600万令吉）。

他相信还有3个包包仍在其他同党手中或已脱手，另一个则已经以1万5000令吉的价格脱手至泰国。

他说，被捕嫌犯年龄介于24至47岁，他们都已被提控上庭，除了主嫌被控教唆罪名之外，余者皆被控结伙抢劫和持械抢劫罪名。